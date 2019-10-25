Какие льготы и гарантии дает новая накопительная пенсионная система

Представители ведомств, участвующих в разработке новой накопительной пенсионной системы – гарантированного пенсионного плана (ГПП), рассказали РБК, какие льготы и гарантии дает россиянам участие в этом проекте.
Основной его элемент – добровольный порядок присоединения к системе накоплений. Главная цель законопроекта – создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов для их участия в ней.
Государство гарантирует сохранность долгосрочных пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) за счет контроля за счетами, на которых они хранятся.
Мониторинг осуществляется каждые пять лет. При этом количество средств на нем не должно быть меньше в сравнении с результатами прошлого мониторинга. Сумму убытков НПФ обязан возместить из своих средств.
При возникновении споров между НПФ и участником ГПП решающим фактором станут данные специально созданного для контроля за поступлениями пенсионного оператора. Им выступит национальный расчетный депозитарий.
Для граждан – участников ГПП будут введены налоговые вычеты, а для представителей бизнеса – налоговые льготы.
Пенсионные взносы граждан по системе ГПП будут освобождены от НДФЛ только в пределах 6%. Размер повышающего коэффициента по налогу на прибыль для работодателя в первые шесть лет со дня подключения работника к отчислению взносов равен 0,03, а в последующие годы – 0,06.
Размер отчислений может быть абсолютно любым, участник новой пенсионной системы сможет устанавливать его самостоятельно. Также он может делать перерывы во взносах, но их общая продолжительность не должна превышать пяти лет.
В течение первых шести месяцев гражданин может отказаться от взносов в НПФ и забрать уже внесенные средства.
Граждане смогут присоединить к гарантированной пенсии накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Обсуждение сроков выплат гражданину после наступления пенсионного возраста продолжается. Сейчас проект предусматривает гарантию в 15 лет.
Обсуждается также вариант с выплатами в течение срока дожития. Кроме того, возможно досрочное назначение накопительной пенсии, если участник ГПП делал взносы на протяжении 30 лет. Выплаты будут индексироваться на уровне инфляции.
Ранее стало известно, что ГПП начнет действовать в России с 2021 года.
Комментарии
Сколько можно уже воду мутить с пенсионными реформами???
Ясно одно в мутной воде... , ну вы поняли!!!!
И кто-то поверит?
Я правильно понял, что на перечисленные деньги будет начислен процент в размере инфляции?
В этом случае вообще бессмысленно. Если есть возможность, то сам откладывай на счёт в каком хочешь банке и получишь процент больше чем инфляция. Снять можешь когда хочешь, вклад до 1,4 млн застрахован.
Напомнило ситуацию с ваучерами, значит у каждого есть, теперь надо каждому куда то вложить. И все кричат неси нам, у нас процент большой-озолотим. И все понесли в разные кошельки. По прошествии времени я понял что самое выгодное было это сразу продать ваучер, хоть на сапоги можно было денег взять. А те кто вложил и того ничего не получил, Так было? А тут масштаб интересней пенсии вкладывать надо, авось будешь получать.
Очередной развод. Ау, когда работающим пенсам дадите заработанное?
Путинская власть во главе с Путиным, хватит врать народу! Что выполнено из ваших обещаний? Одно вранье и обещания!
Опять грабить будут
Надо учитывать, что в "выгнивающей гейропе" наряду с пенсионной действует превосходно отлаженная социальная система, которая позволяет нормально существовать безработным годами, никак не ограничивая себя в еде, пользовании автомобилем и с медицинской страховкой, покрывающей так называемую "эстетическую стоматологию" (бесплатная металлокерамика).
Есть регионы, где население живёт на социале пожизненно! Даже в "вымирающей прибалтике" этнические русские умудряются пожизненно сидеть на социале и их никакими коврижками не затащишь на "взметнувшуюся с колен" родину.
У нас же потеря работы или, как сейчас уже практикуется сплошь и рядом, лишение пенсии из-за нехватки баллов автоматически означает голодную смерть.
Причём холокост голодомором стариков уже принял массовый характер!
На стариков не нужен нож...
Ты им с три короба наврёшь
И делай с ним что хошь