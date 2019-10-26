На пересечении улицы Власихинской и Павловского тракта в Барнауле запланирована восьмиэтажная гостиница с вертолетной площадкой. Инвестор Сергей Попов рассказал amic.ru, что задумал построить там и аэротрубу для развлечений и тренировки спортсменов.
Будущая гостиница – это третья очередь крупного торгово-сервисного комплекса на Павловском тракте, 313а, напротив ТРЦ "Арена". Сейчас инвестор – компания "Сфера" – построил первую очередь проекта и готовится достроить его, увеличив в два раза. Здание планируют использовать для выставки и продажи крупной автотехники.
"Если мы оперативно получим разрешение на работу, то вторую очередь сдадим примерно через два года. Потом можно планировать следующую", — рассказал Сергей Попов.
Третья очередь проекта – строительство гостиницы с офисами. Архитекторы предложили использовать в оформлении фасада витражное остекление крупной волной. На крыше запланирована вертолетная площадка, потому что инвестор увлекается полетами и хорошо знаком с рынком воздушных перевозок.
"Часто в Барнаул прилетают гости, которые потом вертолетом отправляются в Горный Алтай. Ведь горы и вертолет – они же отлично дополняют друг друга! Поэтому услуга таких перевозок востребованна. Логично, что для них же мы построим еще и гостиницу", – говорит Сергей Попов. Еще одной изюминкой гостиницы может стать аэротруба, но пока предприниматель оценивает, насколько проект подойдет для Барнаула.
“Чаще всего аэротрубу строят в городах-миллионниках. Там они окупают себя. Как проект будет востребован у нас – пока непонятно. Но энтузиасты точно найдутся", – уверен предприниматель.
Комментарии
молодец удачи успехов