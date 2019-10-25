Черная пятница 2019: что ждет покупателей

Традиция делать скидки перед новогодними и рождественскими праздниками существует уже не один век. Однако только в последние годы она получила собственное название – Черная пятница. В нашей стране день больших скидок появился благодаря американцам, которые и стали первооткрывателями в вопросе. В этот день граждане США получают возможность приобрести самые разные товары, при этом их стоимость может быть снижена на 90%. Именно поэтому перед днем Черной пятницы рядом с магазинами и торговыми центрами образуются огромные очереди из желающих купить что-либо для себя и своих близких.

В этом году день Черной пятницы, как уже было объявлено многими брендами, выпадает на 29 ноября. В распродаже примут участие самые известные компании и производители, а значит, у людей будет возможность приобрести по-настоящему хорошие вещи по доступной цене.

Распродажа 2019 года

Благодаря развитию интернета сегодня люди могут покупать товары, даже не покидая собственный дом. Все что им нужно – найти подходящий ресурс в Сети. При этом интернет-магазины и компании, которые работают в виртуальном пространстве, крайне заинтересованы в рекламе и популяризации собственного заведения. Именно поэтому в 2019 году многие сетевые ресурсы также будут принимать участие в предрождественских распродажах.

Так, Черная пятница доступна всем желающим с помощью сайта https://qwintry.com/landing/2019-blackfridaysale/ru/. Пользователям нужно помнить, что самые большие скидки будут действовать всего в течение одних суток, поэтому если человек хочет купить товар по выгодной цене, у него будет для этого только 24 часа.

Как узнать о самых больших скидках

В наши дни каждый человек может легко узнать, какие бренды и магазины будут участвовать в распродажах в Черную пятницу. Для этого нужно внимательно следить за объявлениями, которые периодически выкладывают администрации магазинов и интернет-порталов. Черная пятница 2019 готовит много сюрпризов: изучайте данные о конкретных брендах и времени начала распродаж, узнавайте, какие скидки будут действовать и на какие товары.

Помощь при покупке

Если покупатель плохо знает английский язык или не хочет тратить время на поиск конкретных товаров, можно обратиться за помощью к специалистам, которые смогут подобрать лучшее предложение. Система работает очень просто: заказчик называет товар и бренд, после чего специалисты находят нужную вещь по доступной цене.