Алтайского налоговика взяли под стражу по делу о крупной взятке

Начальнику Межрайонной инспекции ФНС по Алтайскому краю № 14, обвиняемому в мошенничестве, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. Его сообщнику суд на время следствия назначил домашний арест.
Напомним, задержание высокопоставленного налоговика состоялось 22 ноября. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
Как установлено следствием, они умышленно ввели в заблуждение предпринимателя, сообщив ему о выявленной при проверке крупной сумме недоплаченных налогов.
Обвиняемые предложили уменьшить графу "недоначисленные налоги", если бизнесмен передаст им свыше 3 млн рублей в виде взятки.
После получения денежных средств в размере 1,5 млн рублей налоговиков задержали с поличным.
Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств вины задержанных. По их местам жительства проведены обыски. На принадлежащее им имущество, включая недвижимость и автомобили, наложен арест.
Комментарии
Чет приуныл
25.10.2019 17:03
- гость -
букву пропустили: чеРт приуныл. Вывод: ищите хороших бухгалтеров, чтоб такие налоговики не проедали ваш мозг и бюджет.
Тяжело на киче мытарям-ботаникам ...
Интересно, а сообщник кто?
К сильным бухгалтера мытарь ходить не решается.
так " мошенничество" или "взятка", статьи разные и наказание по этим статьям разное
У налоговых проверок должен быть конкретный срок и не длится годами.
Печально ! Жалко Алексея !
в налоговой водятся мошенники, у нас председатель садоводства из налоговой был, украл 500тыс руб и концы в воду, суд дело закрыл за отсутствием улик