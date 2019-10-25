"Единая Россия" утвердила главу исполкома партии в Алтайском крае

Президиум "Единой России" согласовал кандидатуру руководителя исполнительного комитетп Алтайского регионального отделения партии, сообщает пресс-служба единороссов.
Согласно партийному положению, на должность были предложены две кандидатуры. Вторым стал первый заместитель руководителя Артем Куприяненко. Президиум поддержал предложение спикера АКЗС Александра Романенко и утвердил 26-летнего Голобородько.
Денис Голобородько возглавил региональное отделение "ЕР" в 2018 году, сменив на посту Андрея Клюзова. Теперь он будет исполнять те же функции, только уже будучи главой без приставки "врио".
Комментарии
Хохол?
чей сынок?