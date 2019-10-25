ГИБДД Алтайского края предупреждает водителей об опасности

В связи с ухудшением погодных условий сотрудники ГИБДД Алтайского края призывают водителей быть осторожными на дорогах, строго соблюдая ПДД.
Перепады дневных и ночных температур увеличивают риск ДТП из-за наледи на дорогах. Особенно внимательными следует быть при выборе скоростного режима, дистанции до впередиидущего автомобиля и маневрировании.
Автолюбителям настоятельно рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю.
"Помните о том, что если шины Вашего автомобиля не соответствуют погоде, передвигаться на нем опасно", — обращается к водителям Госавтоинспекция.
Ранее ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредило население о надвигающемся на регион сильном шторме.
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