Банк России снова снизил ключевую ставку

Центробанк третий раз подряд снизил ключевую ставку. Она стала меньше на 0,5 процентного пункта, составив 6,5% годовых, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Это третье снижение в 2019 году. Первое было в июне, второе – в сентябре. Годом ранее ЦБ осуществлял как уменьшение, так и увеличение ставки.
Ключевая ставка – это годовой процент, под который ЦБ дает коммерческим банкам займы и принимает на депозит вклады.
Низкая ключевая ставка в частности делает кредиты доступными для населения и бизнеса. Повышение ставки призвано сдержать инфляцию.
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