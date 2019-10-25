На запуск первого котла на ТЭЦ в Яровом потребуется двое суток

Первый из котлов ТЭЦ Ярового начнет работать через двое суток, рассказал гендиректор ООО "Яровская теплоэнергетическая компания" Сергей Узлов.
По его словам, в начале октября на предприятии имелось три рабочих котла. Первый (№ 10) в связи с плохим состоянием вывели на плановый текущий ремонт. Второй (№ 9) из-за непредвиденных проблем пришлось остановить 21 октября. Последний (№ 7) дал сбой сегодня.
"Мы приняли решение параллельно ремонтировать и девятый, и седьмой котлы, – цитирует Узлова пресс-служба правительства Алтайского края. – По предварительным прогнозам, котел № 9 удастся ввести в эксплуатацию раньше. На ремонт котла № 7 потребуется около двух с половиной суток, на ремонт котла № 9 – порядка двух суток".
Он рассказал, что в ремонтных работах задействованы высококлассные специалисты, которые специализируются именно на ремонте котлов. Для этих бригад организовано круглосуточное питание.
"Люди знают, что делать, и работают максимально эффективно", – заявил Узлов.
Гендиректор компании подчеркнул, что никаких оснований для паники нет – в городе, по прогнозам синоптиков, и днем, и ночью держатся плюсовые температуры, а значит угрозы, что будет разморожена система отопления, нет.
Напомним, для координации всех задействованных в аварии служб губернатор Виктор Томенко отозвал министра промышленности и энергетики региона Александра Климина из командировки в Москве. Ситуацию взяла на контроль межведомственная рабочая группа при региональном правительстве.
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