Госдума закрепила право селянок на сокращенную рабочую неделю

Право женщин, проживающих сельской местности, на сокращенную рабочую неделю теперь будет официально закреплено в Трудовом кодексе РФ, сообщает пресс-служба российского парламента.
Соответствующие поправки утвердили депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении. Кроме того, селянки должны получать повышенную оплату, если по условиям труда их рабочий день разделен на части.
При этом получать они будут столько же, сколько и раньше, то есть месячная зарплата никак не изменится.
"До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом, — прокомментировал спикер Годумы Вячеслав Володин. — С его принятием женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда".
Напомним, эти льготы для селянок были приняты в 1990 году Верховным Советом РСФСР для улучшения их положения.
По данным Росстата, в сельской местности проживают 20,3 млн женщин. Из них официально трудоустроены 63,3% (около 12,9 млн человек).
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