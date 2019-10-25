Глава Ярового доложил о ситуации в городе после остановки ТЭЦ

Глава Ярового Виталий Самобочий на селекторном совещании доложил зампредседателя правительства Алтайского края Игорю Степаненко о ситуации в городе после остановки всех котлов на ТЭЦ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По его словам, прекращено отопление 118 многоквартирных и 1022 частных домов. В них проживают 17 633 человека. Также от ТЭЦ обогревались 20 социально значимых объектов, в том числе пять – с круглосуточным пребыванием людей.
Среди них больница, детский дом, грязелечебница, техникум и санаторий. По каждому из объектов принято индивидуальное решение.
Так, студентов распустили по домам. 115 больных, в том числе 10 детей, продолжают находиться в стационаре. В случае ухудшения температурного режима их перевезут в больницу Славгорода. 25 воспитанников и 5 сотрудников детдома обогреваются тепловыми пушками и электрообогревателями.
Грязелечебница имеет горячую воду от собственной котельной, а для поддержания тепла туда привезут теплопушки. Санаторий заверил представителей власти, что имеет все необходимое оборудование, чтобы посетители не мерзли.
"На данный момент ведут ремонтные работы на котлах № 7 и № 9. Работы на котле № 9 планируется завершить вечером 26 октября, после чего начнется растопка, на котле № 7 – вечером 27 октября", – проинформировал Самобочий.
Работы по устранению неисправностей ведутся в круглосуточном режиме.
Степаненко попросил обратить особое внимание на те социальные учреждения, где будут поддерживать тепло с помощью электрообогревателей.
"Прошу обеспечить безопасность использования электроприборов и организовать круглосуточное дежурство и наблюдение за дополнительными источниками отопления", – подчеркнул он.
Начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров обратил внимание на увеличение нагрузки на электросети, которое может привести к пожарам. Он дал поручение пожарным проводить рейды по проверке жилых домов, особенно тех, где проживают многодетные семьи, инвалиды и маломобильные граждане.
"В социальных учреждениях необходимо проверить систему вывода сигнализации на пульт пожарной части, – констатировал Макаров. – Все силы и средства подразделения МЧС Ярового должны работать в особом режиме повышенной готовности".
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