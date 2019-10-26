Потепление до +12°C ждет Алтайский край на выходных

В ближайшие дни в Алтайском крае прогнозируется потепление, сообщает региональный Гидрометцентр.
В субботу, 26 октября, будет пасмурно при порывах ветра до 12 м/с. На большей части территории пройдут дожди (по юго-востоку – сильные). В светлое время суток температура воздуха может колебаться от +3°C до +8°C, в темное – от -2°C до +3°C.
В Барнауле: днем – от +3°C до +5°C, ночью – от -1°C до +1°C. Прогнозируются небольшие осадки. Ветер юго-западный 7-12 м/с с порывами до 18 м/с.
В воскресенье, 27 октября, в Алтайском крае еще сильнее потеплеет. В светлое время суток столбик термометра покажет от +7°C до +12°C, в темное – от +1°C до +6°C.
Скорость ветра временами может достигать 27 м/с. Местами ожидаются дожди.
В Барнауле днем температура составит от +8°C до +10°C, ночью – от +3°C до +5°C. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 15-20 м/с.
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