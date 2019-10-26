Основные симптомы алкоголизма назвали медики

Желание опохмелиться и пить еще, когда выпито уже достаточно – это самый известный всем симптом алкоголизма, но есть и другие, пишет "Медикфорум".
Психиатр-нарколог Михаил Зобин отметил, что алкоголизм ассоциируется с болезненным влечением к спиртному. Существует четыре основных признака, которые отличают человека с алкоголизмом от человека, у которого нет такого недуга.
К примеру, у здоровых людей после каждой выпитой рюмки тяга к алкоголю уменьшается. В отличие от них алкоголик теряет контроль и стремится к увеличению дозы. В таком состоянии он способен уходить в длительные запои.
Другой симптом алкоголизма, по словам нарколога, выражается в отсутствии способности организма реагировать на спиртное как на токсин. Алкоголика практически никогда не тошнит, даже если он выпивает очень много, хотя у здорового человека при большом количестве выпивки организм будет стараться освободиться от алкоголя.
Также, подчеркнул специалист, здорового человека, который накануне перебрал со спиртным, будет мутить при одной мысли о нем, в то время как алкоголик испытывает потребность опохмелиться.
Наконец, существует еще один весьма банальный симптом алкоголизма: человеку с такой зависимостью очень трудно пройти мимо винно-водочного отдела в магазине, пивного ларька или иного места, где продают спиртное.
Ранее сообщалось, что число больных алкоголизмом в России снизилось на 37,5% за 10 лет. В Минздраве уверены, что это свидетельствует об эффективной антиалкогольной стратегии.
Комментарии
А что подаренный мне мафон делает у тебя вообще? Я разрешал его брать?