50-летняя японская инстаграм-модель покорила интернет

Жительница Японии Масако Мизутани в свои 50 лет даст фору многим молодым девушкам.
Она рассказала, что никаких операций не проводила. Секрет ее красоты – здоровое питание, уход за собой, а также любимый муж и дети, которым уже за 20.
Дама 1968 года рождения активно ведет свой Instagram, где рассказывает о том, что помогает ей сохранить красоту. Кроме того, она интересуется всем современным, чтобы не отставать от своих детей.
В своем блоге Масако рассказывает, какие средства помогают ей оставаться привлекательной и как правильно питаться. На данный момент у женщины почти 40 тысяч подписчиков и их число постоянно растет.
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