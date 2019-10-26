Пьяные школьницы ограбили ребенка и нападали на людей во Владимире

Две школьницы за час напали на пятерых человек – ребенка и четырех женщин, сообщает РИА "Новости".
Пьяные девушки 15 и 16 лет напали на девочку, которая шла в школу. Одна из нападавших схватила ребенка за волосы и бросила на асфальт. У нее отобрали деньги и телефон. Задержали злоумышленниц почти сразу.
"Отрабатывались иные эпизоды противоправных действий несовершеннолетних, совершенных утром того же дня. Установлено, что в течение часа, с 7 до 8 утра, они напали еще на четверых человек, совершив попытку хищения имущества граждан. Нападали на женщин, старались вырвать из их рук сумки, где находились дорогие телефоны и денежные средства", – говорится в сообщении СК.
Одна из нападавших – воспитанница детдома, а вторая воспитывается в неполной семье.
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