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Новости

Медведев призвал проработать штрафы за малое превышение скорости

, ИА "Амител"
Сейчас за небольшое превышение не штрафуют
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил дополнительно проработать и объяснить целесообразность введения штрафов за незначительное превышение скорости, сообщают "Известия".

Доклад МВД должен быть представлен до 2 декабря 2019 года. Сейчас в России за нарушение скорости до 20 км/ч не наказывают.

Ранее сообщалось, что норма о понижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости до 10 км/ч может быть реализована в новом кодексе, который готовится правительством.

Поправки в закон, утверждающие штраф за превышение допустимого скоростного режима на 10-20 км/ч, планировалось ввести еще с декабря 2018 года. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.10.2019 10:28
- гость -

Ну не урод?

26.10.2019 11:06
- гость -

Кака никака,а всё копеечька в Наш бюджет,и благосостояние Росиянов.

26.10.2019 11:10
- гость -

Ребенок так и не повзрослел

26.10.2019 11:19
- гость -

У этого на уме только штрафы и поборы. Навязался же. Когда только черти заберут?

26.10.2019 11:53
- гость -

У нас с Медведевым всё ещё впереди. Нас ждут множество весёленьких законов. Вон в Туркменистане запрещены автомобили чёрного цвета, почему бы и нам такой закон не принять?

26.10.2019 12:03
- гость -

Медведев разве не ассоциируется у россиян с раздачей наших территорий?
Неужто выберут???

26.10.2019 12:04
кот Вася

Сначала сам разрешил ,приучил людей что можно безнаказанно ездить а теперь хоп и запретил))))) ну что ж власть критиковать тут и так диагноз понятен ))))

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