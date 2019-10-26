Медведев призвал проработать штрафы за малое превышение скорости

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил дополнительно проработать и объяснить целесообразность введения штрафов за незначительное превышение скорости, сообщают "Известия".
Доклад МВД должен быть представлен до 2 декабря 2019 года. Сейчас в России за нарушение скорости до 20 км/ч не наказывают.
Ранее сообщалось, что норма о понижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости до 10 км/ч может быть реализована в новом кодексе, который готовится правительством.
Поправки в закон, утверждающие штраф за превышение допустимого скоростного режима на 10-20 км/ч, планировалось ввести еще с декабря 2018 года.
Комментарии
Ну не урод?
Кака никака,а всё копеечька в Наш бюджет,и благосостояние Росиянов.
Ребенок так и не повзрослел
У этого на уме только штрафы и поборы. Навязался же. Когда только черти заберут?
У нас с Медведевым всё ещё впереди. Нас ждут множество весёленьких законов. Вон в Туркменистане запрещены автомобили чёрного цвета, почему бы и нам такой закон не принять?
Медведев разве не ассоциируется у россиян с раздачей наших территорий?
Неужто выберут???
Сначала сам разрешил ,приучил людей что можно безнаказанно ездить а теперь хоп и запретил))))) ну что ж власть критиковать тут и так диагноз понятен ))))