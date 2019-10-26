Диетолог рассказал об опасных свойствах томатного сока

Московский диетолог Лидия Ионова рассказала, кому опасно пить томатный сок, сообщают "Известия".
Томатный сок, из-за содержащейся в нем соли, опасен для больных гипертонией. Соль не всегда указывается в составе и людям, подверженным повышению артериального давления, нужно внимательно смотреть на упаковку.
"Людям с артериальной гипертонией вообще следует избегать регулярного употребления томатного сока либо делать его самостоятельно из томатной пасты без добавления соли", – рассказала специалист по питанию.
Также томатный сок лучше не пить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, им стоит отказаться от употребления любых сырых овощей и фруктов.
Остальным потребителям томатный сок будет полезен в качестве профилактики онкологических заболеваний.
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