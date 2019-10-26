СМИ вспомнили самые громкие скандалы на "Поле чудес"

В честь дня рождения капитал-шоу "Поле чудес", СМИ вспомнили самые громкие скандалы в эфире передачи.
Так, в 1992 голу один из участников был близок к выигрышу автомобиля. Он уже открыл три буквы и получил минуту на размышление, как вдруг из зрительного зала выкрикнули полное слово. Леонид Якубович потребовал удалить подсказчика из зала и сменить вопрос. В итоге игрок получил видеомагнитофон вместо автомобиля.
В другой раз врач из Хабаровска обвинил ведущего передачи в мошенничестве. Недовольство мужчины вызвало то, что в черном ящике в качестве приза лежало обыкновенное куриное яйцо. Какого же было удивление мужчины, когда ведущий разбил огромное яйцо и достал оттуда чек на 10 тысяч долларов, пишет "Культуромания".
Комментарии
Мне кажется с психиатром розыгрыш. Слишком наигранно выглядело.
А мне не кажется, что всё телевидение - это сплошной розыгрыш!