Ремонтные работы на ТЭЦ в городе Яровом ведутся круглосуточно

Глава города Ярового Виталий Самобочий доложил губернатору Алтайского края Виктору Томенко оперативную информацию о ремонтных работах на городской ТЭЦ.
"Работы на котлах ведутся параллельно, круглосуточно. В ремонте задействованы 30 специалистов и семь подсобных рабочих. В 23 часа 25 октября на котле № 9 закончены работы на пароперегревателе, произведены гидроиспытания. Продолжаются работы на другом участке. На котле № 9 восстановили 10 из 12 слоев брони. Планируемое время окончания работ по котлу № 9 в соответствии с планом – к 18 часам сегодня, после чего начнется растопка котла. Котел № 7 остыл, в результате осмотра выявлено, что произошло разрушение экрана и обмуровки, повреждено около семи труб. Приступили к ремонту, планируемое время окончания работ – 18 часов 27 октября. На котле № 7 установлены леса и настил, проведена подготовка, начаты работы по обмуровыванию экрана. Работы выполняются в соответствии с графиком", – цитирует главу города официальный сайт Алтайского края.
Температура в жилых помещениях находится на постоянном контроле и составляет от +18 до +22 градусов.
Комментарии
Если сегодня люди допустившие этот бардак не сядут, то через месяц - другой ситуация повторится. Будет ли к тому времени плюсовая температура на улице или мороз в -40?