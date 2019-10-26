Важная птица: спецслужбы снимали полуголого барнаульца с дерева

Утром 26 октября на дереве в Барнауле заметили полуголого мужчину. Он взобрался на вершину дерева во дворе дома по адресу Песчаная №108 и не смог спуститься вниз.
Вызволять "Тарзана" из ловушки, в которую он забрался самостоятельно, приехали спасатели. За то время, пока мужчина добирался до заветной руки спасателя, он несколько раз чуть не стал жертвой силы притяжения, но все-таки сумел преодолеть этот сложный путь и спуститься на землю.
Что сподвигло барнаульца на покорение этой городской вершины, неизвестно, но его поступок надолго останется в памяти жителей ближайших домов и их смартфонов.
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