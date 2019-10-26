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Опубликовано видео с места ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек

, ИА "Амител"
Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое, также госпитализированы еще четверо

В Алтайском крае погибли восемь человек в результате крупного ДТП, которое произошло в субботу утром, 26 октября, в Топчихинском районе. Еще восемь человек пострадали, сообщили в краевом Минздраве.

Автомобиль Nissan выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Fiat. Шесть человек погибли на месте, ребенок скончался в машине скорой помощи, а одна женщина – в Калманской ЦРБ.

В результате происшествия погибли восемь человек. Один из погибших – несовершеннолетний. Еще пять человек в результате ДТП пострадали. 

Водитель автомобиля Nissan не имел права управлять транспортным средством, поскольку он не был вписан в страховой полис. Кроме того, он два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2017 и в 2018 году.

По последним данным, в микроавтобусе Fiat находилась фольклорная группа "Сударушки" из села Кабаково. Они ехали выступать на конкурс.

В региональном Минздраве сообщили о пострадавших. Состояние четырех оценивается как тяжелое: их планируют перевезти в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Одна пациентка доставлена в Калманскую ЦРБ. Еще три человека доставлены в больницу города Алейска.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

26.10.2019 13:40
- гость -

Водитель автомобиля Nissan не имел права управлять транспортным средством, поскольку он не был вписан в страховой полис.
----------------------
Это и послужило причиной аварии? Был бы вписан, всё бу было ок?


Кроме того, он два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2017 и в 2018 году.
--------------------
И что? Разве это так уж много? Пусть в меня первый бросит камень кто никогда не привлекался хоть за одно нарушение ПДД,

26.10.2019 14:26
- гость -

26.10.2019 13:40 17-летний подросток не имел водительских прав, но сел в папин автомобиль и сбил насмерть 6 человек. А имел бы права, всё бу было ок?

Уважаемый, вы когда контраргументами пытаетесь задавить, то хотя бы делайте это обдуманно. Как минимум, если не имел права управлять тс, значит не должен был ехать на этом тс, а если бы не поехал, то и не произошло бы ДТП.

26.10.2019 14:44
- гость -

17-летний подросток не имел водительских прав
--------------

Причём тут 17-летний подросток без прав и опыта? Вы пытаетесь сравнить несравнимые вещи. В данном случае у 28-го летнего водителя, права и опыт вождения были. То что он не был вписан в страховку, это формальный повод и не более того.

26.10.2019 15:00
- гость -

В данном случае у 28-го летнего водителя, права и опыт вождения были.

Опыт летать по дорогам был?

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