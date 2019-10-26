Фотографии с места массового убийства в воинской части Забайкалья появились в Сети

Телеграм-канал Mash опубликовал фотографии из забайкальской воинской части, где солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам.
По предварительным данным, на этот поступок парня подтолкнули неуставные отношения на службе.
Ранее Минобороны сообщало, что стрельба произошла из-за личных переживаний молодого человека, которые не связаны со службой. Проведенная проверка установила, что неуставные отношения в части все-таки имели место быть.
В частности, один из погибших имел звание сержанта и, как рассказали сослуживцы, не всегда вел себя адекватно.
По результатам всех проверок руководство части понесет ответственность за допущенную трагедию.
Напомним, в пятницу, 25 октября, около 18:20 часов по местному времени в поселке Горный Забайкальского края военнослужащий ремонтно-технической базы расстрелял своих сослуживцев. Восемь человек погибли на месте, двое были ранены.
Комментарии
пацан со стержнем, красавчик
Убитый лейтенант не давал спать подчиненнным, заставлял учить устав по ночам, гонял в магазин за едой для себя.
Кремень. За унижения нужно отвечать.
Попал в серьезные войска и через 4 месяца крыша потекла.
Вы все выше комментаторы не понимаете что он себе жизнь сломал ему тюрьма светит и хорошо если попадёт в обычную что вряд-ли попадёт в военную а там не только срочники но и офицеры сидят там будет хуже дедовщина чем в части. Я не знаю как сейчас но у нас в 2000-х годах военная прокуратура не вылазила из части не дай бог синяк у срочники на теле ком взвода и ком роты только и пишут объяснительные, а как в действующей боевой части танкист и без синяков. И вообще морда у него упитанная не похоже что его дрючили.
26.10.2019 18:45
- гость -
Всё они понимают. Они пишут не свои мысли, а то, что им скажут.
18:45, если бы все так поступали, то дедовщина очень быстро бы кончилась, и все бы жили счастливо. Но нет же хочется чтобы армия делала из людей зомби-терпил.
26.10.2019 19:06
- гость -
Какая тебе здесь дедовщина?
Убиты или ранены 3 офицера, 2 контрактника и несколько срочников.
Ну пусть, как пишут, старлей был грубым и жестоким.
Остальных за что?
26.10.2019 18:45
- гость -
Служил в 1988-1990, такая же фигня, ссадинка у солдата небольшая будет, сержант замучается отписываться. Командир части не допускал неуставных взаимоотношений.
Да и устои в части сложились так, что считалось недопустимым унижение новобранцев! У нас наоборот, считалось правильным - помочь делом и словом бойцу. Матом конечно могли загнуть в адрес какого-нибудь солдата, которому несколько раз разъясняешь, а он не понимает... Сержанты иногда даже часть своей пайки отдавали солдатам, т.к. понимали, что им тяжело на первых порах и постоянно хочется есть.
26.10.2019 18:45
- гость -
Не попадет он на дизель... Тут Зона и скорее всего строгач... И на долго...
26.10.2019 18:45
- гость -
Скорее всего - пожизненное заключение будет...
26.10.2019 19:23
- гость -
Дизель до двух лет, если не ошибаюсь, а все что свыше - обычная тюрьма