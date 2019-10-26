Способ начисления транспортного налога изменится в России

Счетная палата РФ направила на рассмотрение документ с изменениями в налоговой системе, сообщает портал "Автоновости дня".
"Установленный механизм расчета, предусматривающий применение повышающих коэффициентов в зависимости от стоимости автомобиля, усложняет процесс администрирования транспортного налога. Также это приводит к спорным ситуациям в части определения стоимости конкретного автомобиля. В этой связи возможен пересмотр налоговых ставок в зависимости от дополнительных характеристик, в том числе существующих параметров транспортных средств, а также ограничение по установлению льгот на дорогостоящие автомобили", — рассказали в Счетной палате.
Подчеркивается, что рассматривать вопрос нужно коллегиально, с учетом мнения субъектов, экспертами и бизнес-сообществом.
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