Прохожие спасли девочку от педофила в Приморье

В городе Артем прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку и задержали его, сообщают "РИА Новости".
Преступник напал на ребенка за гаражами. Отмечается, что девочке не исполнилось 14 лет. Проходившая мимо компания людей заметила это и решила помешать злоумышленнику. Молодые люди подбежали, повалили преступника на землю и задержали его.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. В Следственном комитете по региону отметили, что ранее задержанный уже привлекался к ответственности за подобное преступление.
С ребенком работают психологи.
Комментарии
"Преступник напал на ребенка за гаражами" СМИ как будто по чье-то указке штампует новости о вреде гаражей. Походу зреет закон о сносе гаражей