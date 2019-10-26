Спецслужбы США вызывали Эминема на допрос из-за оскорблений Трампа

Секретная служба США допросила Эминема из-за песни Framed, сообщает Lifе.
В треке, который был выпущен в 2017 году, исполнитель критикует главу Белого дома и его супругу.
В следующем альбоме рэпер рассказал о том, что его допрашивали, но слушатели сочти это литературным вымыслом.
Оказалось, что допрос был инициирован из-за жалобы одно из местных журналистов. Он хотел таким образом создать инфоповод и первым получать информацию в качестве осведомителя.
Журналисты получили 40 листов отредактированного текста из которых ясно, что исполнителя основательно допрашивали. ФБР составили характеристику Эминема и сочли его поведение вызывающим.
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