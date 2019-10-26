В Екатеринбурге соседи замуровали пенсионера в квартире

Жители многоквартирного дома в Екатеринбурге замуровали пенсионера в квартире из-за лая собак, сообщает Mash.
71-летний мужчина настолько любит животных, что завел у себя дома семь собак. Соседи призывали его остановиться и отвезти их в приют, но пенсионер отказался.
Соседи пошли на крайние меры, взяли монтажную пену и замуровали пенсионера в квартире. Мужчина не расстроился, кроме того, он даже не заметил этого.
Пенсионер объяснил, что он болеет и гулять не ходит, а из квартиры не выходит, потому что потерял ключи. Еда у него есть, а под боком верные друзья – собаки, поэтому он и не расстраивается.
Комментарии
Надо бы в психушку зоопенсионера боставить а то мало ли, да и не похоже его поведение на действия психически здорового человека.