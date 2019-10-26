Ученые выяснили, что кошки не менее преданны, чем собаки

Ученые опровергли заблуждение о том, что кошки менее преданны, чем собаки, сообщает Naked Sciense.
Специалисты выбрали 79 котят и 38 взрослых кошек. Взрослые животные участвовали в тесте только один раз, а котята были проверены дважды – в начале эксперимента и через два месяца после того, как 39 из них прошли шестинедельный курс обучения и социализации.
Во время эксперимента животное с хозяином помещали в комнату, а через некоторое время человек уходил. После того как хозяин возвращался, ученые исследовали реакцию питомцев.
Оказалось, примерно 65% и кошек, и котят были сильно привязаны к своим хозяевам. Это значение близко к величинам, полученным в таком же тесте на человеческих младенцах.
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