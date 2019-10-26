Пассажиров самолета Москва – Владивосток задержали за разврат в полете

Два пассажира рейса Москва – Владивосток выпили и не смогли сдержать страсть, сообщает РИА "Новости".
Они совершали "действия развратного характера" несмотря на замечания окружающих. Бортпроводникам пришлось силой разнимать возлюбленных.
В полиции уточнили, что речь идет о 43-летней уроженке Владивостока и 41-летнем жителе Находки. Оба по прилету были доставлены в отделение полиции.
"Установлено, что данные пассажиры, находясь на борту воздушного судна, после употребления алкогольных напитков совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали. В отношении правонарушителей проведено медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения", – сказала представитель ведомства.
Комментарии