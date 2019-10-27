Малахов оправдался перед Серябкиной за скандальный "Прямой эфир" с расценками

Ольга Серябкина на Первом канале / Фото: t.me/SuperRu
Телеведущий Андрей Малахов объяснил, почему имя певицы Ольги Серябкиной было упомянуто в эфире Первого канала, когда эксперты обсуждали "звездный эскорт", пишет Super.ru.
После "Прямого эфира", где темой выпуска стал эскорт, юристы Серябкиной подготовили судебный иск на Малахова, отмечает портал.
Поводом стала обложка программы, на которой использовалось изображение певицы, вместе с этим разместив таблицу расценок за интимные услуги. Так, судя по показанным данным, Серябкина заняла четвертую строчку, рядом указано "30 тысяч".
Малахов рассказал, что был удивлен решением Серябкиной подать иск в суд и попытался оправдаться.
"В нашем случае эпизод программы был в том, что многим известным девушкам пытаются приписать то, чего нет. Учитывая, как тепло я отношусь к Ольге еще со времен ее участия в конкурсе Евровидение, с песни "Мама Люба давай", которую она написала. В суд можно подавать на те сайты, которые все это цитируют", – высказал свою позицию Малахов, упомянув сайты, которые, по его мнению, извратили суть той самой таблицы.
Напомним, Ольга Серябкина – бывшая участница группы SEREBRO, теперь она выступает под псевдонимом Molly.
В последний раз Малахов оказывался в центре скандала, когда упрекнул россиян в отсутствии толерантности из-за нападок на дочь Алсу, которая стала победителем на шоу "Голос. Дети". Его попытка защитить девочку из знаменитой семьи вызвала бурную реакцию среди людей.
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