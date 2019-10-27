Синоптики ожидают дождь и штормовой ветер в Алтайском крае

Осень в Алтайском крае в конце недели порадует теплой погодой, но потепление будет сопровождаться штормовым ветром. Об этом информирует краевой Гидрометцентр.
27 октября в регионе местами выпадут осадки в виде дождя. Днем воздух прогреется от +7°C до +12°C (в Барнауле – от +8°C до +10°C). Это на четыре градуса теплее, чем днем ранее. Ночью ожидается от +1°C до +6°C (в краевой столице – от +3°C до +5°C).
Ветер юго-западный. Его скорость составит от 14 до 19 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 27 метров в секунду.
В связи с этим ГУ МЧС России по Алтайскому краю рекомендует соблюдать меры безопасности во время усиления ветра.
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