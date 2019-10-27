ВС Украины отреагировали на ругань Зеленского с националистами

После распространения видеозаписи, на которой президент Украины Владимир Зеленский на повышенных тонах разговаривает с националистами, участвующими в военной операции в Донбассе, ситуацию прокомментировали в украинском Минобороны.
"Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами, – гласит пост в официальной группе "Операции объединенных сил" в социальной сети Facebook. – Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил".
В официальном сообщении подчеркивается, что закон определяет круг лиц, которым разрешается находиться на указанной территории с оружием.
"Люди, которые общались с президентом, не относятся ни к одной из следующих категорий, а значит, находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный закон о ООС", – подчеркнули в Операции объединенных сил, уточнив, что их действиям дадут правовую оценку.
Ранее в интернете появилось видео, на котором Зеленский, прибывший для общения с участниками операции в Донбассе, резко отвечает на попытку националистов в письменной форме зафиксировать их требования.
"Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: "Оружие убери". Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит", – ответил на это украинский лидер (цитата по RT).
Комментарии
Нам-то что до того? Какое это имеет отношение к Алтаю, Барнаулу?
Это только ягодки, сейчас он только попробует им хвост прижать, они ему еще и морду набьють, тут жёстко надо показать кто в доме хозяин....
Он не олух,не лопух и не клоун.Как можно подумать с первого раза.