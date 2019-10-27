Уроженка Алтайского края снялась в шоу "Давай поженимся"

Уроженка Алтайского края приняла участие в съемках шоу "Давай поженимся" на Первом канале.
26-летняя Ирина стала одной из трех девушек, которые пытались покорить сердце экоактивиста и депутата из Санкт-Петербурга.
"Гордится своей сексуальной фигурой, умением петь и танцевать. Мечтает, чтобы все бездомные животные обрели хозяев", — презентовали гостью с Алтая в Москве.
Несмотря на все эти достоинства, выбор народного избранника пал на москвичку, которая трудится специалистом по гармонизации жизни.
Ирину он сравнил с принцесса из мультфильмов Disney. По его словам, она "слишком молода душой" для него.
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