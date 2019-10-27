Дорожные знаки на участке страшного ДТП на Алтае не понравились СК

Следователи СУ СКР по Алтайскому краю осмотрели место аварии на автодороге Барнаул – Рубцовск в Топчихинском районе, где погибли 8 человек и столько же получили травмы, сообщает пресс-служба ведомства.
Правоохранительные органы обратили внимание на дорожные знаки, расположенные на участке, где случилось страшное ДТП.
По оценке следователей, "предупреждающие и ограничительные знаки, а также зона их действия, не достаточно информативны".
В связи с этим будет проведена проверка дорожной организации, которая отвечает за безопасность и качество дорог.
Ранее следователи возбудили уголовные дела по признакам нарушения ПДД и оказания небезопасных услуг, повлекших гибель более двух человек.
Напомним, столкнулись минивэн Nissan и микроавтобус Fiat Ducato, в котором находился фольклорный ансамбль "Сударушки", водитель и сотрудница местной администрации. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения.
Комментарии
В спешке ищут козла отпущения.
Дело только в знаках?! А следователям самим не страшно по таким дорогам, где встречные машины в метре проносятся, передвигаться?
А ещё прули виноваты и водители без ОСАГО
Вот и виноватых нашли.
Каждые 100 метров поставят знаки, что езда по встречке запрещена. И будет информативненько.
Надо еще добавить знаки: жарить шашлыки на проезжей части запрещено, светить зажигалкой в бензобак запрещено, срать на проезжей части запрещено, ездить пьяным или больным запрещено и все другие запрещения. Это сразу решит все будущие проблемы.
...хотел написать "спать", но так тоже пойдет
Для дорожников хорошо, что покрытие было не скользкое. Знаки устанавливаются согласно дислокации. Вообще дорожная отрасль развалилась, работать всё хуже и хуже! Пойдут снега, начнутся мебели, а машин для очистки, как и людей не хватает, водители КДМ работают в снега 12 через 12 часов, а то и больше время работы. В отчётах заставляют указывать, что всё хорошо. Сейчас пришлют очередную бумагу, будем очередную отписку делать "а у нас всё хорошо!", потому, что другого показывать нельзя! Руководителю же перечить не будешь, хоть он и подписывает "филькин" отчёт! Да и на водителей дебилов насмотрелись уже!
Опечатачка "метели" начнутся
а машин для очистки, как и людей не хватает
Выход какой? Ставить по машине на каждые 20 км трассы?
Во время метелей абсолютно такие же проблемы в любой стране мира, где они бывают.