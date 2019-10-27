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Мужчина погиб в ДТП с автобусом в Рубцовске

, ИА "Амител"
Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения

Подробности ДТП с автобусом и легковым автомобилем на Рубцовском тракте сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По информации правоохранителей,26 октября водитель автомобиля "Тойота Чайзер" выехал на полосу встречного движения, по которой ехал автобус с пятью пассажирами.

В результате столкновения предполагаемый виновник аварии скончался на месте аварии. Женщине, находившейся в общественном транспорта, оказана медицинская помощь.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.10.2019 12:16
- гость -

Нужно вкладывать деньги в инфраструктуру страны, в т.ч. строить дороги по мировым стандартам безопасности! И тогда если водителю станет плохо он не попадет на встречку...

27.10.2019 12:28
- гость -


27.10.2019 12:16
- гость -
что за инсинуации. Ни слова про то, что кому-то стало плохо. Вы чё несете?

27.10.2019 12:29
- гость -

Что-то у вас задвоилось с новостями. Вчера это сообщение уже у вас было.

27.10.2019 12:38
- гость -


27.10.2019 12:28
- гость -

Вам слово инсинуации нравится! Тогда продолжим этот ряд - ведь была причина по которой он выехал на встречку: неисправность, невнимательность, яма на дороге. Так вот, при отсутствии встречного движения на ТРАКТЕ (!) гибели бы не было!!!

27.10.2019 12:45
12:38

Откуда в Санрубцывске ямы?

27.10.2019 13:34
- гость -

Самые сильные магнитные бури на эти дни! Будьте осторожнее везде!! Особенно со средствами повышенной опасности!!!

27.10.2019 13:43
Кость

Чёткий поцык на заднеприводном пруле с капюшоном на голове к успеху.... не дошел... Дороги в этом конкретном случае не причем...

27.10.2019 13:53
- гость -

27.10.2019 13:34
- гость -

Кр < 4. Слабые геомагнитные возмущения.

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