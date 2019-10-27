Мужчина погиб в ДТП с автобусом в Рубцовске

Подробности ДТП с автобусом и легковым автомобилем на Рубцовском тракте сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По информации правоохранителей,26 октября водитель автомобиля "Тойота Чайзер" выехал на полосу встречного движения, по которой ехал автобус с пятью пассажирами.
В результате столкновения предполагаемый виновник аварии скончался на месте аварии. Женщине, находившейся в общественном транспорта, оказана медицинская помощь.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Нужно вкладывать деньги в инфраструктуру страны, в т.ч. строить дороги по мировым стандартам безопасности! И тогда если водителю станет плохо он не попадет на встречку...
27.10.2019 12:16
- гость -
что за инсинуации. Ни слова про то, что кому-то стало плохо. Вы чё несете?
Что-то у вас задвоилось с новостями. Вчера это сообщение уже у вас было.
27.10.2019 12:28
- гость -
Вам слово инсинуации нравится! Тогда продолжим этот ряд - ведь была причина по которой он выехал на встречку: неисправность, невнимательность, яма на дороге. Так вот, при отсутствии встречного движения на ТРАКТЕ (!) гибели бы не было!!!
Откуда в Санрубцывске ямы?
Самые сильные магнитные бури на эти дни! Будьте осторожнее везде!! Особенно со средствами повышенной опасности!!!
Чёткий поцык на заднеприводном пруле с капюшоном на голове к успеху.... не дошел... Дороги в этом конкретном случае не причем...
27.10.2019 13:34
- гость -
Кр < 4. Слабые геомагнитные возмущения.