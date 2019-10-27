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Подозреваемых в серии кражах у пенсионеров взяли под стражу в Барнауле

, ИА "Амител"
Трое жителей Новосибирской области будут дожидаться суда в СИЗО
Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Центральным районным судом Барнаула удовлетворил ходатайство следователя и прокурора о заключении под стражу подозреваемых в серии краж у пенсионеров, сообщает прокуратура Алтайского края. Трое молодых людей будут дожидаться результатов расследования, находясь под арестом.

По сведениям правоохранителей, ранее судимые за аналогичные преступления жители Новосибирской области в возрасте от 23 до 26 лет похитили сбережения не менее чем у шести пенсионеров краевой столицы.

Действовали они по одной схеме. Сначала приходили к пожилым барнаульцам, предлагая им дешевые товары. При этом они отслеживали, из какого места человек достает деньги.

После этого они снова посещали того же жильца, только теперь уже под видом сотрудников социальной службы или под иным предлогом. Пока один злоумышленник отвлекал жертву, второй собирал деньги и драгоценности.

Общий ущерб от их действий, по предварительным данным, превысил 700 тысяч рублей. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье "Кража".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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