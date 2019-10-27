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12-летний школьник расчленял мать на глазах у брата

, ИА "Амител"
Ребенок отстает от сверстников в умственном развитии
Фото: 3jamaica.com

Фото: 3jamaica.com

Зверское убийство в Санкт-Петербурге ужаснуло россиян – 12-летний ребенок сначала убил, а затем расчленял свою мать на глазах у брата-близнеца, сообщает портал 78.ru.

По информации издания, пьяный отец застал сына, поливающего кипятком мертвую мать. Вооружившись ножницами, ножом, пинцетом и шампуром, он занимался расчленением тела.

Пребывая в ужасе от этой картины, мужчина не знал, что делать. Он позвонил родителям, а они уже вызвали полицию.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. С детьми работают психологи. Известно, что братья-близнецы отстают в умственном развитии от сверстников. Семья состояла на учете в социальных службах.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.10.2019 16:44
- гость -

Начался цикл вечерних новостей на Амике.

27.10.2019 16:48
Патамушта

Амик, вы куда скатываетесь???
репостить что-ли нечего больше?

27.10.2019 17:06
- гость -

Репостят то, что до дрожи интересно репостящему, то, чем тайно сами желают заняться

27.10.2019 17:09
- гость -

Типичный кликбейт

27.10.2019 18:24
- гость -

От пьяни хотели здоровое поколение. Плюс компьютер с играми.

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