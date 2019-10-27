12-летний школьник расчленял мать на глазах у брата

Зверское убийство в Санкт-Петербурге ужаснуло россиян – 12-летний ребенок сначала убил, а затем расчленял свою мать на глазах у брата-близнеца, сообщает портал 78.ru.
По информации издания, пьяный отец застал сына, поливающего кипятком мертвую мать. Вооружившись ножницами, ножом, пинцетом и шампуром, он занимался расчленением тела.
Пребывая в ужасе от этой картины, мужчина не знал, что делать. Он позвонил родителям, а они уже вызвали полицию.
Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. С детьми работают психологи. Известно, что братья-близнецы отстают в умственном развитии от сверстников. Семья состояла на учете в социальных службах.
Комментарии
Начался цикл вечерних новостей на Амике.
Амик, вы куда скатываетесь???
репостить что-ли нечего больше?
Репостят то, что до дрожи интересно репостящему, то, чем тайно сами желают заняться
Типичный кликбейт
От пьяни хотели здоровое поколение. Плюс компьютер с играми.