28 октября объявили днем траура по погибшим в страшном ДТП на Алтае

28 октября в Алейском районе станет днем траура по погибшим в субботнем ДТП на трассе Барнаул – Рубцовск, сообщает правительство Алтайского края.
Именно этот район представлял ансамбль "Сударушки", который направлялся в Барнаул, чтобы дать концерт в городском Доме Культуры.
Женщины собрались полным коллективом впервые за долгое время. Пару лет назад ансамбль почти распался, занимались три-четыре женщины. А на этот раз они решили поехать все вместе.
Однако добраться до пункта назначения им было не суждено – водитель минивэна Nissan выехал на встречную полосу, что и привело к лобовому столкновению с микроавтобусом Fiat, в котором находился творческий коллектив.
В результате погибли восемь человек (в том числе один ребенок), из них четверо находились в легковом автомобиле. Еще восемь пострадавших доставлены в больницу. Пятеро находятся в тяжелом состоянии.
Известно, что погибшая девочка училась во втором классе барнаульской школы. Вместе с ней скончались ее отец и бабушка. Четвертый погибший – отец в многодетной семье, дети которого учились в той же школе. Сейчас знакомые собирают материальную помощь для нее.
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