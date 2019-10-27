14 участников перестрелки в Казани задержали полицейские

Около 20 человек участвовали в перестрелке в Казани, из них 14 задержаны, сообщает издание Life со ссылкой на информацию УМВД России по Татарстану.
Инцидент случился ночью 25 октября. На место разборок две группировки прибыли на восьми автомобилях. Решить мирным путем конфликт им не удалось, и раздались выстрелы.
Точное количество пострадавших не известно. Только один из них обратился в больницу. У него непроникающие ранения из травматического оружия.
Прибывшим правоохранители обнаружили на месте происшествия подушку, простыни, автомобильный коврик и скотч. После тщательного осмотра полицейские нашли гильзы от из охолощенного и травматического оружия. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
Комментарии
ну вот, это просто хулиганы, сейчас-же не 90-е, чтобы братки разборки на стрелках устраивали
Подушку. .. простыни... Одеяло-то где? ) )