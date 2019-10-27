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14 участников перестрелки в Казани задержали полицейские

, ИА "Амител"
Преступные группировки устроили разборки с травматическим оружием
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Около 20 человек участвовали в перестрелке в Казани, из них 14 задержаны, сообщает издание Life со ссылкой на информацию УМВД России по Татарстану.

Инцидент случился ночью 25 октября. На место разборок две группировки прибыли на восьми автомобилях. Решить мирным путем конфликт им не удалось, и раздались выстрелы.

Точное количество пострадавших не известно. Только один из них обратился в больницу. У него непроникающие ранения из травматического оружия.

Прибывшим правоохранители обнаружили на месте происшествия подушку, простыни, автомобильный коврик и скотч. После тщательного осмотра полицейские нашли гильзы от из охолощенного и травматического оружия. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.10.2019 18:35
гость

ну вот, это просто хулиганы, сейчас-же не 90-е, чтобы братки разборки на стрелках устраивали

27.10.2019 18:40
Бгг

Подушку. .. простыни... Одеяло-то где? ) )

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