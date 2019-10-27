Россиян ждут длинные выходные в начале ноября

В честь Дня народного единства у граждан РФ будут выходные с 2 по 4 ноября. В общей сложности на месяц придется десять выходных дней.
Наибольшее их количество в 2019 году зафиксировано в январе (14 дней) и мае (13 дней). По 14 выходных ожидает россиян в январе и мае 2020 года. Календарь уже утвержден правительством России.
Самый продолжительный отдых ждет жителей России в новогодние праздники – с 1 по 8 января. Сразу пять выходных подряд выпадает на май – с 1 по 5 число.
По три выходных подряд будет в феврале (с 22 по 24), марте (с 7 по 9), мае (с 9 по 11) и июне (с 12 по 14).
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