Студент готовил массовое убийство в подмосковном колледже

Студента Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина задержали сотрудники МВД по подозрению в подготовке массового убийства в учебном заведении, сообщает РБК.
Факт задержания и изъятия у него пистолета подтвердил источник в ГУ МВД России по Московской области.
По информации издания, молодой человек конфликтовал с другими учащимися и преподавателями. На этой почве он задумал их убить. Для этого он приобрел пистолет, а также искал боеприпасы к нему и взрывчатку.
В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Правоохранительные органы устанавливают все детали произошедшего.
Комментарии
Огурцов объелся?
Огнестрельный пистолет ... Мда уж.