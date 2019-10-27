Скончалась солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева

Солистка известного российского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" – народная артистка Удмуртской Республики Наталья Пугачева скончалась 26 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ. Спустя два дня ей должно было исполниться 84 года.
Художественный руководитель "Бурановских бабушек" Ольга Туктарева уточнила, что Пугачева тяжело болела последние четыре месяца. Состояние здоровья не позволяло ей выступать на сцене.
"Бурановские бабушки" представляют удмуртское село Бураново. Они стали известными благодаря исполнению популярных хитов на удмуртском языке.
В 2012 году они завоевали любовь зрителей всего мира после того, как приняли участие в Евровидении. Наталья Пугачева в составе коллектива исполнила песню Party for Everybody. Блестящее выступление позволило "Бурановским бабушкам" занять второе место.
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