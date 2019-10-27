Воскресенье, 27 Октябрь, 21:57

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64
€ 71,12
Обь
73см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Восемь погибших в ДТП на АлтаеАварии в энергосистеме АлтаяНовый год-2020
Новости

Скончалась солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева

, ИА "Амител"
28 октября она могла отметить 84-летие
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Солистка известного российского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" – народная артистка Удмуртской Республики Наталья Пугачева скончалась 26 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ. Спустя два дня ей должно было исполниться 84 года.

Художественный руководитель "Бурановских бабушек" Ольга Туктарева уточнила, что Пугачева тяжело болела последние четыре месяца. Состояние здоровья не позволяло ей выступать на сцене.

"Бурановские бабушки" представляют удмуртское село Бураново. Они стали известными благодаря исполнению популярных хитов на удмуртском языке.

В 2012 году они завоевали любовь зрителей всего мира после того, как приняли участие в Евровидении. Наталья Пугачева в составе коллектива исполнила песню Party for Everybody. Блестящее выступление позволило "Бурановским бабушкам" занять второе место.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
21:44
Мать выколола младенцу глаза после ссоры с мужем в Хакасии 0
20:56
Скончалась солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева 0
19:55
Барнаульцам предложат проголосовать за благоустройство парка "Изумрудный" 0
19:05
Студент готовил массовое убийство в подмосковном колледже 2
18:48
Россиян ждут длинные выходные в начале ноября 0
18:16
14 участников перестрелки в Казани задержали полицейские 3
17:38
Депутат Госдумы призвала строить четырехполосные дороги после ДТП на Алтае 18
17:00
28 октября объявили днем траура по погибшим в страшном ДТП на Алтае 0
16:34
12-летний школьник расчленял мать на глазах у брата 3
15:53
Гречка подорожала почти вдвое за год в Алтайском крае 4
15:19
Пьяный водитель насмерть сбил женщину с трехлетним ребенком в Калуге 2
14:49
Глава Ярового рассказал, когда жителям дадут горячую воду 0
14:19
Подозреваемых в серии краж у пенсионеров взяли под стражу в Барнауле 2
13:33
В Новоалтайске отключили горячую и холодную воду 1
13:11
СМИ сообщили о ликвидации лидера террористов в Сирии 0
12:48
163 дома временно отключат от теплоснабжения в Барнауле 10
12:26
Бутина рассказала о планах вернуться в Барнаул и устроить "куриный день" 19
11:59
Мужчина погиб в ДТП с автобусом в Рубцовске 8
11:36
Дорожные знаки на участке страшного ДТП на Алтае не понравились СК 6
10:58
64-летний педофил насиловал девочек с разрешения их матери в США 1
10:34
Уроженка Алтайского края снялась в шоу "Давай поженимся" 2
09:59
Американец обещает $20 тысяч тем, кто выдержит ночь в доме ужасов 6
09:34
МЧС предупреждает жителей Алтайского края о штормовом ветре 3
08:56
Розенбаум жестко высказался после страшного ДТП с автобусом на Алтае 23
08:34
ВС Украины отреагировали на ругань Зеленского с националистами 3
08:12
Малахов оправдался перед Серябкиной за скандальный "Прямой эфир" с расценками 1
07:49
Опубликован план захвата Калининградской области США и Польшей 22
07:34
Арендатор алтайского комбината "Индустриальный" получил первый урожай 7
07:20
Баварский яблочный пирог. Шикарный десерт для осеннего дня от Sofi 2
06:49
Самые странные и нелепые водители, которых можно встретить на дороге 5
06:37
Параскева Грязниха. Что нельзя делать в этот день, и как грязь начало зимы подскажет 2
06:14
Тишина и красота: заброшенные места планеты, которые вас очаруют 7
06:05
Синоптики ожидают дождь и штормовой ветер в Алтайском крае 0
23:47
Пассажиров самолета Москва – Владивосток задержали за разврат в полете 3
23:12
Ученые выяснили, что кошки не менее преданны, чем собаки 0
22:46
В Екатеринбурге соседи замуровали пенсионера в квартире 4
22:07
Популярная телевикторина "нулевых" "Слабое звено" вернется на ТВ 0
21:49
Спецслужбы США вызывали Эминема на допрос из-за оскорблений Трампа 0
21:28
Конор Макгрегор заявил, что хочет жить и тренироваться в России 0
20:35
Котел на городской ТЭЦ запустили в Яровом после крупной аварии 0
20:02
"Джокер" стал самым кассовым фильмом с рейтингом 18+ 1
19:39
Что известно о страшном ДТП на алтайской трассе, в котором погибли восемь человек 6
19:09
Жительница Барнаула рассказала о водителе, который не выпускал ребенка из автобуса 25
18:48
Прохожие спасли девочку от педофила в Приморье 2
18:01
Власти Алтайского края могут оказать материальную поддержку жертвам резонансного ДТП 3
17:54
Способ начисления транспортного налога изменится в России 3
17:16
Фотографии с места массового убийства в воинской части Забайкалья появились в Сети 42
16:38
Мария Бутина вернулась в Россию 17
16:06
Прокуратура организовала проверку по факту страшного ДТП на алтайской трассе 2
15:50
"Если не помнить, то жизнь на Земле бессмысленна". В Барнауле открыли Аллею Героев 12

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.