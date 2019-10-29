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Живительная сила: как проверить качество воды, которую мы пьем

, ИА "Амител"
Производство полезной воды Алтая каждый желающий может увидеть своими глазами

Бутилированная вода сегодня – неотъемлемая часть повседневной жизни, как банковская карта, смартфон или чашка ароматного кофе, с которого большинство из нас начинает утро. Мы чаще пьем воду из бутылки. И это факт. Она безопаснее и полезнее, как уверяют производители. И даже вкуснее.

Что же особенного в бутилированной воде? Как ее производят? Об этом читатели amic.ru могут без посредников узнать в производственном цехе Барнаульской водяной компании.

Источник из Кайнозойской эры

На территории Барнаульской водяной компании на зеленой лужайке уютно расположились две артезианские скважины глубиной 240 и 280 метров. Зеленая лужайка – это на самом деле санитарная зона, доступ к которой имеют только специалисты производства. Скважины расположены таким образом, чтобы вода, поднятая из недр, сразу же поступала в цех водоподготовки. Так безопаснее и гигиеничнее, уверяют специалисты.

 

Барнаульская водяная компания вовсе не случайно решила пробурить артезианские скважины на улице Эмилии Алексеевой, 71.

"Компания располагается на территории Пятого Барнаульского водозабора, который ранее снабжал часть города артезианской водой, – рассказала главный специалист по качеству Ольга Варнавская. – В 90-х годах он был законсервирован и никак не использовался. С 2005 года мы развернули на этом месте производство бутилированной воды".

Геологический возраст водоносного слоя, из которого компания добывает воду, более 5 млн лет. Он образовался еще в Кайнозойскую эру. Глубина надежно оберегает источник от любых воздействий извне, частицу за частицей накапливая и сохраняя природную пользу воды.

Водоподготовка без химии

Весь цикл водоподготовки выстроен таким образом, чтобы не нарушить природные свойства воды:

  • Вода из скважины поступает непосредственно в цех водоподготовки. Первым делом фильтр грубой очистки удаляет механические примеси – в основном это песок.
  • Далее в камере озонирования соединения железа и марганца окисляются и переходят в нерастворимую форму.
  • Затем вода проходит через песчаный фильтр и фильтр, заполненный активированным углем, улучшаются вкус, цвет и запах воды.
  • Потом вода обеззараживается ультрафиолетовыми лучами, а перед розливом дополнительно озонируется.
  • Хлорсодержащие препараты и коагулянты запрещены при водоподготовке.

И только после всех этих процедур уже сбалансированная по своему составу вода, в которой достаточно минеральных веществ для нашего организма, поступает на линию розлива.

Но сначала про тару

Тара в производстве используется многооборотная из безопасного и довольно прочного поликарбоната. И прежде чем наполниться полезной водой, бутыли проходят строгую процедуру санитарной обработки. Тара тщательно моется снаружи, проходит бракераж на целостность, органолептику и качество мойки. Затем бутыли отправляются на внутреннюю мойку: при температуре 68-72˚С каждая бутыль промывается специальным раствором при помощи автомата изнутри и как следует ополаскивается питьевой водой.

"В бутылях "Легенды жизни" не должно быть ничего, кроме "Легенды жизни", – говорят специалисты производства.

Наконец, розлив

И вот сбалансированная по своему составу вода встречается с чистой бутылью в станке розлива. В мгновения, когда струя воды попадает в горло бутыли, в поток подаются микроэлементы йода, фтора, селена или янтарной кислоты, – дефицит которых остро ощущается в Алтайском крае. Польза обогащенной воды доказана медицинскими исследованиями. За дозировкой полезных веществ в каждой бутыли следят компьютер и производственная лаборатория.

Полные бутыли уже полезной воды "Легенда жизни" идут по конвейеру на укупорку. Каждая крышечка заботливо обеззараживается ультрафиолетом (и ничем иным!) и автоматически надевается на бутыль. Очень удобно, да и подделать крышку потом практически невозможно.

А что дальше?

А дальше "Легенда жизни" направляется в объятия автомата, который оборачивает каждую бутыль в термоусадочную пленку. Так бутыль целее и чище во время доставки, что особенно по душе клиентам компании. Бутыли составляются в ряд паллетайзером и отправляются на склад, где неутомимая производственная лаборатория изучит каждую партию воды: действительно ли состав соответствует заявленному? Хватает ли микро- и макроэлементов? Безопасна ли вода?

И только через 24 часа, после проведения исследований и лабораторных испытаний, "Легенда жизни" может отправляться в дома, в офис, в детский сад или в поликлинику, а может, в школу и в торговый центр. Одним словом туда, где ждут "Легенду".

Итог почти двух десятилетий работы

Барнаульская водяная компания занимается производством бутилированной воды 18 лет.

Компания выстроила процесс производства на основе опыта и солидной научно-технической базы. В компании внедрены и успешно действуют система менеджмента безопасности пищевой продукции. Каждая единица товара производится с соблюдением требований к качеству и безопасности продукции, процессам производства, установленных техническими регламентами ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду", ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", а также с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил, распространяемых на производство питьевой бутилированной воды.

В 2018 году Барнаульская водяная компания успешно прошла сертификационный аудит SGS (Женева, Швейцария).

Собственная производственная лаборатория обеспечивает непрерывный контроль качества продукции по физико-химическим и микробиологическим показателям на всех этапах ее производства. Постоянный контроль и работа в соответствии с требованиями международных и российских стандартов позволяет выпускать продукцию стабильно высокого качества.

Процесс контроля качества на предприятии включает:

– ежедневный контроль каждой партии в собственной производственной лаборатории по 45 физическим, химическим и микробиологическим параметрам;

– каждые 3 недели контроль отсутствия вирусов в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае";

– каждый квартал полный анализ микробиологических показателей в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту. Барнаульский филиал";

– ежегодный контроль в лаборатории НИИ экологии и гигиены человека им. А.Н. Сысина Минздрава РФ по 96 показателям качества.

Сегодня линейка воды под брендом "Легенда жизни" представлена весьма широко.

Особая гордость компании – специальная вода для детей раннего возраста "Легенда жизни" Детская".  Главное ее отличие заключено в особом сбалансированном составе. Она содержит жизненно важные макроэлементы: кальций, магний, натрий, калий и микроэлементы йода и фтора – в необходимом количестве для детей с первых дней жизни. В 2017 году вода "Легенда жизни" Детская" стала лауреатом и вошла в программу "100 лучших товаров России". 

В апреле 2018 года Барнаульская водяная компания представила воду "Легенда жизни" Спорт", которая рекомендована при физических и эмоциональных нагрузках. Отличительная особенность заключена в идеальной концентрации кальция, магния и калия, благодаря чему вода "Легенда жизни" Спорт" способствует эффективному восстановлению организма после физической нагрузки и силовых тренировок и восполняет дефицит этих веществ во время занятий спортом.

С заботой о природе

Барнаульская водяная компания – первая компания по доставке воды в Алтайском крае, которая утилизирует использованные пластиковые бутылки. В апреле 2019 года компания запустила экологический проект. Каждый клиент "Легенды жизни" имеет возможность сдать в утилизацию тару из-под воды любой марки. Компания стремится снизить количество отходов и сохранить качество жизни для следующих поколений.

В рамках экологического проекта использованную ПЭТ-тару транспортируют в новосибирскую компанию ООО "Пласт индустрия", где ее подвергают переработке и изготавливают различные изделия из пластика (пластиковое волокно, листы и пленку). Все средства, вырученные от сдачи ПЭТ, используются для покупки саженцев и озеленения города.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

29.10.2019 09:16
Митенька ржевский

Вместо тысячи слов- пьём воду "Алтайский источник". Она вкуснее и намного дешевле.

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