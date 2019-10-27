Минобороны России усомнилось в ликвидации лидера террористов в Сирии

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал два основания, по которым российские военные сомневаются в ликвидации лидера террористов в Сирии Абу Бакра аль-Багдади, сообщает RT.
Первая – это отсутствие авиаударов по зоне деэскалации "Идлиб", где, как утверждают представители США, был уничтожен аль-Багдади. Ни 26 октября, ни в последние дни бомбардировок не наблюдалось, утверждает Конашенков.
Вторая – это слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, поблагодарившего Россию, которая "отлично поступила", открыв воздушное пространство для американских ВВС.
"Нам неизвестно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации "Идлиб" в ходе данной операции", – констатировал Конашенков.
Напомним, одним из первых о смерти Абу Бакра аль-Багдади сообщило издание Fox News. Позднее последовало официальное заявление Трампа.
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