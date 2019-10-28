Житель Украины предстал перед судом за футболку с гербом СССР

Житель Кривого Рога предстал перед судом за ношение футболки с изображением герба СССР, сообщает РИА "Новости".
Мужчину признали виновным в нарушении запрета на использование "символики коммунистического тоталитарного режима". Обвиняемый появился в футболке возле одного из городских ТЦ.
Мужчина признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Ближайший год он обязан отмечаться в уполномоченных органах, сообщать о смене места жительства и не выезжать за пределы страны без предварительного согласования.
Демонстрация советской символики на Украине запрещена с 2015 года. Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Комментарии
А что вы хотели?Свобода,демократия,европейские ценности.
Разгул демократии.
Отличная новость. Теперь будет что федеральным каналам обсуждать на неделе
И в чём новость то? Ну надел бы он футболку со свастикой и также огрёб. Гораздо больше должно беспокоить 6-и летние сроки заключения за выход с плакатом в защиту погорельцев. Вот это дичь так дичь.
Абориген,а для тебя свастика и эмблема серпа и молота одно и то же?