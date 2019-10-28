Автобус с детьми вылетел с трассы в Карелии

В Карелии опрокинулся автобус, перевозивший детей, сообщает ТАСС.
"В районе поселка Метчелица водитель автобуса не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет", – сказал собеседник агентства. В автобусе находились 16 детей и шесть взрослых. "Пострадавших нет. Все пассажиры эвакуированы в поселок Эссойла", – уточнил источник.
Из 30 мест в автобусе было занято 22. Предполагается, что дети возвращались с танцевального конкурса.
В результате аварии никто не пострадал. Детей доставили в ближайший поселок другим автобусом.
Происшествие не создало помех проезду транспорта. Подробности инцидента уточняются.
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