Отец стрелка из Забайкальской воинской части рассказал о трагедии

Отец солдата, расстрелявшего восемь человек в забайкальской воинской части, заявил порталу 72.ru, что следствие скрывает дедовщину.
Он рассказал, что узнал о происшествии из прессы. Представители воинской части с ним не связывались. С отцом говорил только назначенный сыну адвокат.
Когда мужчину стали заваливать звонками с вопросами о сыне, он подумал, что парень взял какой-нибудь кредит. В итоге о происшествии узнал из интернета.
До стрельбы отец и сын созванивались каждые выходные, но в последнюю неделю мужчина заметил, что в голосе сына "что-то изменилось". При этом парень собирался продолжать службу в армии по контракту.
Комментарии
Ну и где офицеры до трагедии были, как с личным составом работали, как с такими в бой идти, если они друг друга мочат....
28.10.2019 08:58
Медведь-шатун
когда дойдёт до того, что будут в бой ходить, то или дедовщина резко кончится или тех кто дедовщинят пристрелят свои-же.
Просто так не расстреливают, тем более офицеров.
Расплата за исторически укоренившееся пренебрежение к людям как личностям.