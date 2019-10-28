Ученые выяснили, как высшее образование влияет на алкоголизм

Специалисты утверждают, что высшее образование снижает риск развития алкоголизма, сообщает РЕН ТВ.
Исследователи считают, что каждые 3,6 года дополнительного образования снижают риск возникновения алкогольной зависимости на 50%.
Отмечается, что люди со средним или неоконченным высшим образованием чаще злоупотребляют пивом, сидром и крепкими алкогольными напитками. В свою очередь те, кто имеет высшее образование, больше склонны к употреблению вина.
Ученые добавили, что связь между уровнем образования и пристрастием к алкоголю более выражена у женщин, чем у мужчин.
Комментарии
У меня многие знакомые приобрели дистиляторы и в ус не дуют, они кто - алкоголики, производители, творческие люди с алкогольной зависимостью.....
у меня высшее образование есть, люблю коньяк ...я пьянь...))