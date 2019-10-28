"Плацкарты" исчезнут из российских поездов

Федеральная пассажирская компания рассказала об изменениях в области пассажирских перевозок, сообщает РГ.
Уточняется, что наименование "плацкарта" может перестать существовать. Будут использованы четыре категории классов обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес. Отмечается, что изменения начнут вступать в силу с января 2020 года.
Директор ФПК также рассказал, что между вагонами не будет хлопающих дверей, появятся душ и розетки, что повысит комфорт пассажиров и качество обслуживания. Обновленные поезда планируют поставить на рельсы уже в ноябре текущего года.
Кроме того, на трех маршрутах в центральной части России появятся двухэтажные вагоны.
Комментарии
Ценник дороже самолета, с головой ваобще не дружат...
ИМХО основная проблема, что долго едет. Медленно, останавливается через каждые 200 км, стоит по 15-30 минут. Если посчитать то из всего времени в пути 30% это стоянки поезда. Нужно развивать сеть ж.д. дорог, что бы поввысить скорость и объем перевозок. А вагоны это уже вторично. Кому нужно те купешки или СВ возьмут.
цены моментально поднимут, а вот вагоны до нас дойдут лет через 10
Только в россии наземный транспорт, дороже воздушного.