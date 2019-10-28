Ученые рассказали о неожиданной пользе картофельного пюре

Ученые из университета штата Иллинойс выяснили, что картофельное пюре может стать альтернативой специальному углеводному гелю для спортсменов, сообщает РИА "Новости".
В эксперименте приняли участие 12 человек, которые еженедельно на велосипеде преодолевали расстояние примерно в 267 километров. Добровольцев поделили на три группы. Представители первой пили только воду, второй – употребляли углеводный гель, а спортсмены из третьей группы употребляли картофельное пюре.
Выяснилось, что концентрация глюкозы в плазме была практически одинаковой у тех, кто употреблял гель и картофельное пюре. Также две эти группы показали результат лучше тех, кто пил только воду.
Комментарии
Лукошенко проплатил картохой ученым из университета штата Иллинойс
Не всякое пюре полезло.