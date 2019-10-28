Безработица в Алтайском крае почти как в солнечном Крыму

Уровень безработицы в Алтайском крае в июне-августе 2019 года составил 5%, а в Республике Алтай – 10%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующее исследование.
В рейтинге регионов по уровню безработицы Алтайский край занял 54-е место из 85. Согласно представленным данным, показатель снизился на 0,7%. На 100 открытых вакансий – 272 претендента. А среднее время поиска работы в регионе – 8,4 месяца. Республика Крым расположилась в рейтинге на соседнем, 53-м месте.
А вот Республика Алтай оказалась значительно ниже – на 80-й строчке. Здесь уровень безработицы снизился всего на 0,2% за июнь-август. На 100 вакансий – 629 человек, время поиска работы – 9,6 месяца.
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) зафиксирован в Москве. В целом в 38 регионах этот показатель ниже, чем в среднем по стране. Наиболее сложная ситуация с безработицей складывается в Ингушетии – 26,2%.
Средний возраст безработного в России составляет 35,5 года. Официально нетрудоустроенными в стране считаются 3,3 млн человек.
Напомним, 30 октября в Барнауле пройдет ярмарка вакансий, на которой представят более двух тысяч предложений. На мероприятии можно будет лично пообщаться с представителями порядка 80 местных предприятий.
Комментарии
если есть на свете Рай, это наш Олтайскей край!