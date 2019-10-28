В Новоалтайске произошел пожар в квартире после шумной вечеринки

Жители Новоалтайска зажгли на вечеринке / Фото: 22.mchs.gov.ru
В Новоалтайске практически полностью выгорела квартира в жилом доме, в которой сутки гуляли хозяева и гости, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре поступило в воскресенье днем, 27 октября. На момент прибытия спасателей горело внутри квартиры, было сильное задымление в здании.
"Со слов жильцов, в квартире, где произошел пожар, всю ночь было шумно. Вызывали полицию. Днем хозяйка квартиры с криками "горю, горю" убежала в неизвестном направлении. Через несколько минут появился дым, соседи вызвали пожарных и начали выходить из своих квартир", – рассказал начальник караула 26-й пожарно-спасательной части Вячеслав Жиляков.
В ведомстве отмечают, что два человека не успели вовремя покинуть свои квартиры и остались в дымовой ловушке, их эвакуировали спасатели.
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
Комментарии
вот что таких людей может образумить?
я вся горю........
Жёсткий бомжатник
Зачто нормальным людям такие соседи
11:55
Не такой уж бомжатник был. Диван явно современный. Окно пластиковое. Компьютерное кресло.
хороший тамада и конкурсы у них веселые
28.10.2019 12:05
- гость -
дивану лет 20. сейчас такие уже не в моде.
кресло это показатель солидности?
сейчас такие уже не в моде.
сейчас делают на любой вкус и кошелек. а мода на диваны это загогулины в бошках лютых ипотечников.